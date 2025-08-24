24年、自宅で1人で亡くなった人は、全国で約7万6000人に上ります。孤独死が深刻です。鹿児島市で孤独死をした男性の家族を取材しました。なぜ、男性は１人で、亡くなったのでしょうか？お盆休み家族で過ごす方も多いと思います。今日は家族の繋がりについて考えます。

■日記に残された孤独と苦悩

6月中旬、向かったのは、鹿児島市のマンションの一室。特殊清掃の会社を営む井之上さんは、年間、県内で80件近くの依頼を受けます。





（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）「入らせていただきます」私も特別な許可を得て入らせてもらいました。

（内田直之キャスター）

「今、部屋の中へと入っていきます。部屋の中は、かなり物が散乱していますね」



（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）

「廊下と部屋にまたがる形で、亡くなっていた。ここの部分を、しっかりお掃除させていただく」

男性が見つかったのは、死後約1か月。マンションの管理会社が、発見しました。誰にも、看取られず亡くなった人、自ら命を絶った人の自宅を清掃し、原状回復するのが、井之上さんの仕事です。

食卓には食べかけの食事が、残されていました。



（内田直之キャスター）

「お独りで、最後を迎えられる方は、お部屋は、物が散らばっている状況が多い？」



（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）

「体自体がきつくて、お片付けができないか、生きていくことに悲観して、お片付けしなくなるのか、人それぞれだと思うんですけど」

この部屋で亡くなった、武井浩介さん（仮名）74歳。遺品を整理していると、こんなものが、出てきました。



（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）

「日記ですね…（日記？）」



最後に書かれた日は去年7月。1年ちょっと前です。

『2024年7月29日。5月以降ひどい生活だった。金に喘いで過ごし…。パン1枚半、ラーメン3個…。これで木曜まで、もたすつもりだ…』



仕事をする気力もなく、生活保護を受ける日々。本棚にあった、使い込まれた、六法全書が一際、目を引きました。

去年、全国で亡くなった、1人暮らしの人は約7万6000人。県内でも800人近い人が、亡くなっていると推測されます。

■「もっと理解したかった」娘が語る父への思い

なぜ、武井さんが1人で最後を迎えたのか…。長女に、話を聞くことができました。6年前から音信不通で、警察の連絡で、父の死を知りました。



（武井さんの長女・亜希子さん 仮名）

「ついに、こういう事が、起きたかというのが、正直な所でしたね。頭が真っ白でしたね。色んな思いが駆け巡ったので…」

幼い頃から厳しかった父。思い出されるのは、机に向かって勉強に励む背中です。武井さんには、大きな夢がありました…。国家試験の合格です。



（長女・亜希子さん 仮名）

「勉強、凄くしているんだなって思った記憶が、確かにあります。私が生まれる前から目指していたと思うので、10年は、やっていたのかな」

武井さんが学業に専念する中、生活を支えたのは母でした。



（長女・亜希子さん 仮名）

「お父さんが働いて大黒柱。お母さんが専業主婦みたいな家も、周りに、たくさんあったので、うちは、母がフルタイムで働いていた。他の家とは、何かが、違うなというのは、ありましたね」

強い絆で支えあい、夫婦で追いかけた夢。しかし、叶いませんでした。



（長女・亜希子さん 仮名）

「だんだん、現実との折り合いの中で、難しいなと思い始めて、父は父で色々葛藤があって、心を開けない所がだんだん出てくる。見ていて分かる」

武井さんは救いを求めるように、ギャンブルや酒に身を委ねる時間が増えていきました。依存症です。

（長女・亜希子さん 仮名）

「父が作った借金が多額だったので、とても…。私達はどうすれば、根本的に父に寄り添うことができたのかな･･･。知りたかったですね。父のことを、もっと、理解したかったなぁと思いますね」



家族から遠ざかっていく父、到底、返済できない多額の借金。20年前、両親はやむなく離婚し、母が亡くなると武井さんとの連絡が途絶えました。

■父の部屋で迎える・・・静かな別れ

この日、井之上さんは鹿児島市内の寺を訪れました。特殊清掃の仕事を続ける中、得度を受けて仏門に入りました。



（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）

「しっかり、供養心をもって向き合っていく、謙虚な気持ちで向き合うためには、こういう修業を含めて必要じゃないかと常日頃、思っているので。敬意を払う」

特殊清掃が行われて数週間後。



（長女・亜希子さん 仮名）

「中に入るのは、初めてですね」



亜希子さんが、初めて父の自宅を訪ねる決断をしました。

（長女・亜希子さん 仮名）

「すごい。お坊さんだ」



初めて足を踏み入れた父の部屋。亡くなったこの部屋で最後のお別れをします。

使い込まれた六法全書、そして、家族の写真などの、遺品が亜希子さんに引き渡されました。



（長女・亜希子さん 仮名）

「これは多分、祖父の葬儀の後に、親戚で撮ったんじゃないですかね。すごく、良い顔している。こんな顔するんだ…」

ようやく笑顔で、父と向き合うことができました。



（長女・亜希子さん 仮名）

「どうすれば良かったのかな…」

（ＩＰ-ＳＴＹＬＥ 井之上 旭さん）

「お父さんは、凄く喜んで頂いているんじゃないかな。娘さんが、最後まで対応して頂いたことに感謝していると思います」

（長女・亜希子さん 仮名）

「願う事なら生きている内に、もう1回、会いたかったですね。でも、どうしようも無かったけど。上手くいかないですね…」



人生の最後をどう迎えるか…。“孤独”を生み出さないためには人と人との関わりが欠かせません。取材を受けてくださった家族は、懸命に向き合おうと努力をしましたが、難しい現実があったそうです。今日からお盆です。家族の繋がりについて考える数日にしたいと強く思います。



