桑田佳祐、一夜限りの“The・秋の文化祭（ミュージックフェス）”を日本武道館で開催

サザンオールスターズの桑田佳祐が“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”『九段下フォーク・フェスティバル’25』を10月12日に東京・日本武道館で開催する。

■『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送30周年とTOKYO FM開局55周年をを記念して開催！

『九段下フォーク・フェスティバル’25』は、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送30周年とTOKYO FMが4月に開局55周年を迎えたことを記念して開催。

「今年、番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」というTOKYO FMからの提案に対して、桑田が賛同し、本企画を発案。

洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめる“フォークソング（大衆音楽）”への愛とリスペクトを込め、TOKYO FMと同エリアでもある九段下にある武道館で、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”を開催する。

出演者は“桑田佳祐 他 ゲストあり”の表記となっている。桑田の呼びかけのもとに、どんな音楽仲間たちが登場するのか。ゲストに関する事前発表の予定はないため、ぜひ当日を楽しみに待とう。

なお、桑田が武道館の地に立つのは、2015年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー『おいしい葡萄の旅』の追加公演以来、10年ぶり。チケットは8月24日12時より受付がスタートする。詳細はイベント特設サイトで。

■イベント情報

『TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25』

10/12（日）東京・日本武道館

出演者：桑田佳祐 他 ゲストあり ※当日のお楽しみ！

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

サザンオールスターズ

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

