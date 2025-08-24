サザンオールスターズ桑田佳祐（69）が23日、自身のレギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」（TOKYO FMなど全国38局ネット、土曜午後11時）内で、10月12日に「九段下フォーク・フェスティバル’25」（日本武道館）を開催すると発表した。

TOKYO FM開局55周年と同番組放送30周年を記念し、桑田が“The・秋の文化祭（ミュージックフェス）”として発案した一夜限りのスペシャルイベント。洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば誰でも気軽に楽しめる“フォーク”への愛とリスペクトを込めた。

桑田が武道館に立つのは、15年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー「おいしい葡萄の旅」追加公演以来、10年ぶりとなる。当日はシークレットでゲストも登場する。

この日の番組はフォーク特集として進んだ。自身も青山学院大のフォークサークル出身の桑田は「まだまだ残暑厳しいかもしれないですけど、秋ですよ。私も出させていただこうかなと。肩の力を抜いて準備を進めて参ります。文化祭のような感じでどうかなとご提案申し上げました。文化祭、学園祭のようなもので、どうぞお楽しみでございます」と話した。

チケットは24日正午から受け付け開始される。