Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¡Ê£²£°£²£´Ç¯£¹·î¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¡¢ÆÉÇäµ¡¤«¤é¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢£²£´Æü¤Ç£²Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£°Ëü£±£¸£·£°¥È¥ó¡Ê£´Æü¸½ºß¡Ë¤ò³¤¤ØÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ³¤°è¤Ê¤É¤Î·ÑÂ³´Æ»ë¤Ç°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¡¡£²£°£±£±Ç¯¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤ÇÍÏ¤±Íî¤Á¤¿³ËÇ³ÎÁ¡Ê¥Ç¥Ö¥ê¡Ë¤òÎä¤ä¤¹²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë±øÀ÷¿å¤«¤é¥È¥ê¥Á¥¦¥à°Ê³°¤ÎÂçÈ¾¤ÎÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢³¤¿å¤ÇÇö¤á¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï£¶·î¡¢³¤ÍÎÊü½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¶Ø»ß¤·¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É£±£°ÅÔ¸©¤Ë¤Ï¸¶È¯»ö¸Î¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£