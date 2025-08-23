¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÀèÀ©¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤ÄÉ²ÃÅÀ¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£²¼¤·¤ÆÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Î¥·¥Æ¥£¤Ï¿·10ÈÖ¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤¬½éÀèÈ¯¡¢³«ËëÀá¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤â°ú¤Â³¤¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÁ°Àá2¥´¡¼¥ë¤Ç¹¥Ä´¤Î¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬CF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£±¦SB¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í¤Ï¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â°æ¹¬Âç¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
6Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¥í¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Âç³°¤ÇÌ£Êý¤¬Ãæ¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
10Ê¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤¬½¦¤Ã¤Æ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÈ¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
15Ê¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£º¸SB¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤¬Â¼ó¤òÍÞ¤¨¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¥¤¤òºÆ³«¤¹¤ë¤â¡¢·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢22Ê¬¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
36Ê¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÀèÀ©¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ãæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤ÏÌá¤êÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢VAR¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£
¥Ì¡¼¥ê¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï7Ê¬¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥·¥Æ¥£GK¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤¬·Ò¤´¤¦¤ÈÌ£Êý¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¸åÈ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¸òÂå¤Ê¤·¡£
54Ê¬¡¢¥·¥Æ¥£¤¬Áª¼ê¸òÂå¡£¥Á¥§¥ë¥¡¢¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤ò²¼¤²¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¸åÈ¾½øÈ×¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¤¦¤Þ¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
68Ê¬¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¥Ö¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢FK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àDF¤Î¥¯¥ê¥¢¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
75Ê¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ü¥Ö¡¢¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ò²¼¤²¡¢¥í¥É¥ê¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ç¥·¥Æ¥£¤Ï¥É¥¯¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢0-2¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥·¥Æ¥£¤ò²¼¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï³«ËëÀï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ 0-2 ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à
35Ê¬ ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
45Ê¬¡Ü1 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã
¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥ê¥·¥ã¡¼¥ê¥½¥ó¤¬¥¯¥í¥¹
¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥´¡¼¥ë
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÎÁÀ¤¤¤¬¸«¤¨¤ëÀèÀ©ÅÀ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá#¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C v #¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼
