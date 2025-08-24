桑田佳祐、一夜限りの武道館公演『九段下フォーク・フェスティバル’25』開催決定 TOKYO FM55周年＆番組30周年記念 ゲストは当日までシークレット
サザンオールスターズの桑田佳祐が、自身発案による一夜限りのイベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』を10月12日に東京・日本武道館で開催することが発表された。TOKYO FMの開局55周年と、桑田がパーソナリティを務めるラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送30周年を記念した特別企画となる。
【画像】ゲストにも期待大！『九段下フォーク・フェスティバル’25』ロゴ
サザンオールスターズは今年3月に10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を発売。全国13会場26公演のアリーナ＆5大ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』では、会場で約60万人、ライブビューイングで約15万人、計75万人を熱狂させた。その千秋楽・東京ドーム公演の模様は、Blu-ray＆DVDとして11月19日に発売されることも決定している。
今回の『九段下フォーク・フェスティバル’25』は、TOKYO FMの提案に桑田が応じて企画されたもの。洋邦問わず、ギター1本で誰もが楽しめる“フォーク・ソング（大衆音楽）”への愛とリスペクトを込めて開催される。TOKYO FMと同エリアでもある九段下にある武道館にて、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”として開催される同公演は大きな注目を集めること必至だ。
出演者は「桑田佳祐 他 ゲストあり」とのみ告知されている。事前のゲスト発表の予定はなく、どんな音楽仲間が登場するかは当日に明らかになる。
桑田が武道館のステージに立つのは、2015年8月に行われたサザンオールスターズ『おいしい葡萄の旅』追加公演以来10年ぶりとなる。チケットは8月24日正午から販売受付がスタートする。
■『TOKYO FM開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25』
開催日時：10月12日（日） 午後5時開場／午後6時開演
会場：東京・日本武道館
出演：桑田佳祐 他ゲストあり（当日発表）
チケット：1万3000円
