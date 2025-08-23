¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬½é¤Î±É´§¡ªº´Æ£¶åÃÊ¡Ö¤è¤¯¾¡¤Æ¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡×¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤È¤ÎÂç·ãÆ®¤òÀ©¤·ºÇÂ®¡¦ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×·è¾¡Àï¡¢¥Á¡¼¥àÆ£°æ ÂÐ ¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬8·î23Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´ÛÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡ËÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬ºÇ½ª¥¹¥³¥¢5¡¼4¤Ç¾¡Íø¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎV2¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£!?¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡Éé½ê¤Ç¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ëº´Æ£¶åÃÊ
¡¡ÄºÅÀ¤òÁè¤¦·è¾¡Àï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡È¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤·¤¿ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¶É¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê32¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Î»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤Æ²÷¾¡¡£¥Á¡¼¥àÅ·É§¤Ë¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤Àè¾¡¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤Ï2ÀïÌÜ¤ËÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¤³¤³¤Ç¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¤¬´ñ½±¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÀï¤òÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤ï¤·¤¤ëÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤ÆÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¶É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤Î¸Å²ìÍªÀ»Ï»ÃÊ¡Ê24¡Ë¤¬¡ØµÍ¾´ý¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾ÄÌ¤ê¤Î½ªÈ×ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¹À¥¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤é¤È¡ÖµÍ¾´ý¡¢°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤¹Ì¾¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£1¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥Á¡¼¥àÅ·É§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè4¶É¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ºØÆ£È¬ÃÊ¤ò·âÇË¡£Â³¤¤¤¿¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¡Ê38¡Ë¤âÂè3¶É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Å²ìÏ»ÃÊ¤òÇË¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé½ê¤ÎÂè6¶É¤Ç¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¤³¤³¤Ç¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¤¬»Í´ÖÈô¼Ö¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¤á¹ç¤¤¤«¤éÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬ÅÜÅó¤Î¹¶¤á¤ò¸«¤»¤ÆÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¼è¤é¤ì¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤¹¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Âè7¶É¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬¸Å²ìÏ»ÃÊ¤Ë¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤Ï¡¢Âè8¶É¤ÇÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î½Ð¿Ø¤ò·èÃÇ¡£°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âº´Æ£¶åÃÊ¤òÇË¤ê¡¢°µ´¬¤Î¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£ºÇ½ªÂè9¶É¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆ£°æ¡¦ºØÆ£È¬ÃÊ¤È¥Á¡¼¥àÅ·É§¡¦¹À¥¶åÃÊ¤ÎÂÐ·è¤Ë¡£¸ß¤¤¤ËÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤Ë¾¡¤Á¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤à¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¹À¥¶åÃÊ¤¬È´¤±½Ð¤·¾¡Íø¡£·è¾¡Àï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂçÇ®Æ®¤Ë¡¢¸ø³«À¸ÂÐ¶É¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹¶Î¬¤¬Æñ¤·¤¤¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤È¤Î·è¾¡Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Á¤éÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤½¤Î¤È¤°ìÈÖ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂÐÆ£°æÀï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡Âç·ãÆ®¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¾¡¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë