チロルからハロウィン限定！可愛いカップ入りチョコでパーティー気分♡

毎年わくわくするハロウィンシーズンに、チロルチョコから限定商品「ハロウィンカップ」が登場します。限定フレーバーの〈ブラッドストロベリー〉と〈パンプキン〉に加え、人気の定番フレーバーを含む計6種類を詰め合わせ。キラキラ輝く個包装やカップ型の外装は持ち運びしやすく、ホームパーティーやちょっとした差し入れにもぴったり♪ハロウィン気分をさらに盛り上げてくれるアイテムです。

ハロウィン限定フレーバーをチェック

今回の「ハロウィンカップ」には、特別な限定フレーバー〈ブラッドストロベリー〉と〈パンプキン〉が登場。

甘酸っぱいストロベリーソースがアクセントになった華やかな味わいと、やさしい甘さが広がるパンプキンの風味は、この季節ならではの楽しみです。

さらに〈ビス〉〈コーヒーヌガー〉〈ホワイトビス〉〈ミルク〉といった定番フレーバーも揃い、全6種類の多彩な味わいを楽しめます。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

シェア映えする可愛いカップ仕様

「ハロウィンカップ」は合計34個入りで、パンプキン・ビスが各7個、コーヒーヌガーが6個、ホワイトビス・ブラッドストロベリーが各5個、ミルクが4個という内容。

デザインはおばけなどハロウィンらしいイラストが描かれた6種類の個包装で、机に並べるだけでも華やかに。さらに外装はカップ形状で、持ち運びしやすく、パーティーへの差し入れやシェアにぴったりです。

発売日と価格をおさらい

発売日は2025年8月25日（月）から全国の店舗で展開され、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より購入可能です。

税込参考価格は594円で、内容は34個入り。店舗によっては取り扱いがない場合や、なくなり次第終了となるため、気になる方は早めにチェックしてみてください。

ハロウィンはチロルで甘く楽しく♡

今年のハロウィンは、チロルチョコの「ハロウィンカップ」でいつもより特別に過ごしてみませんか？

限定フレーバーを含む6種類の味わいと、キラキラ輝く可愛いパッケージは、大人も子どもも笑顔になること間違いなし。

持ち寄りやギフトにもおすすめなので、ちょっとしたパーティーを彩るアイテムとしてもぴったりです。甘くて楽しい時間をチロルと一緒に♡