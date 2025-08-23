ホッフェンハイム移籍の町田浩樹がブンデスデビュー戦で無念の負傷交代。９月に米国遠征の日本代表にも暗雲
８月23日開催のブンデスリーガ開幕節で、日本代表DF町田浩樹が加入したホッフェンハイムが、レバークーゼンと敵地で対戦している。
この試合でCBで先発し、ブンデスリーガデビューを飾った町田にアクシデントが発生したのは40分。相手DFグリマルドと接触して、左膝あたりを痛めた。
ピッチの外で治療を受け、いったんは試合に戻ったものの、すぐに座り込み、２人のスタッフに両側を支えられる形で45＋１分に交代となった。
現時点で怪我の詳細は不明だが、９月にアメリカ遠征が控える日本代表にも暗雲が立ち込めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
