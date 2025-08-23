前半終了間際に交代となった町田。(C)Getty Images

写真拡大

　８月23日開催のブンデスリーガ開幕節で、日本代表DF町田浩樹が加入したホッフェンハイムが、レバークーゼンと敵地で対戦している。　

　この試合でCBで先発し、ブンデスリーガデビューを飾った町田にアクシデントが発生したのは40分。相手DFグリマルドと接触して、左膝あたりを痛めた。
 
　ピッチの外で治療を受け、いったんは試合に戻ったものの、すぐに座り込み、２人のスタッフに両側を支えられる形で45＋１分に交代となった。

　現時点で怪我の詳細は不明だが、９月にアメリカ遠征が控える日本代表にも暗雲が立ち込めている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介