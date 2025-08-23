◇明治安田J1リーグ第27節 横浜M0―0町田（2025年8月23日 日産スタジアム）

横浜F・マリノスが破竹の8連勝中だった町田の勢いを止めた。スコアレスドローで勝ち点1をもぎ取り、この日敗れた湘南に代わり残留圏の17位に順位を上げた。ボランチの一角で先発し、後半ラストプレー直前まで出場した主将のMF喜田拓也は「僕らはポイントを1でも3でも積み上げていくしかない。あまり一喜一憂している場合ではないし、いい意味で気にしていない」と安堵した様子はなかった。

この日は喜田の31歳の誕生日。下部組織からマリノスひと筋の主将にとって、今季はこれまでになく苦しいシーズンとなっている。「苦しい状況にいると自分のことでいっぱいになったり、ありがたみが抜けることは誰にもある。このチームでサッカーができる、仲間とこうして戦える、健康でいられることはありがたいこと。それを人として忘れずにいられれば、選手としての成長があると思う」。自身の節目を迎え、あらためて日常に感謝した。

コーチングスタッフや主力選手が例年になく激しく入れ替わる中で、チームの顔としてピッチの中心に立ち続けている。「長く貢献してくれた選手が抜けたりいろんな状況があるけど、彼らが大きなものを残してくれたという功績は変わらない。逆に来てくれた選手もいる。僕らが腹をくくって、マリノスのために全てをかけたい」と誓いを立てた。