◆バレーボール世界選手権 第２日（２３日、タイ・バンコクほか）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は初戦で、同４４位のカメルーンに３―０で快勝し、白星発進した。チーム最長身１８５センチのアウトサイドヒッター・秋本美空（みく、１９）が先発出場し、サーブ３得点を含む両チーム最多の１８得点と大暴れ。鮮烈な世界バレーデビューを飾った。母・愛さん（４３）が主力で銅メダル獲得に貢献した２０１０年大会以来、日本を１５年ぶりの表彰台へと導く。次戦は２５日に同１７位のウクライナと戦う。

期待の大器が世界選手権デビュー戦で躍動した。６月に代表初出場した秋本は、代表で２度目の先発で両チーム最多１８得点。第３セット途中にベンチへ下がった１９歳は、石川のスパイクで日本の勝利が決まると仲間と笑顔でハイタッチ。主将の石川は「出だしは硬さがあったが、立て直してできた」。秋本も「（初戦は）ちゃんと取りたい」と話していた通り、母・愛さんが活躍した１０年大会以来の表彰台へ好発進を決めた。

秋本の武器はＭＢ荒木と並ぶ１８５センチを生かしたスパイクだ。第１Ｓの２―６から決めると、高さのあるカメルーンに対してもライトから決めまくった。さらに、代表デビューしたネーションズリーグ（ＮＬ）後に猛特訓したサーブも光った。練習の虫・関と並び居残り練習に励み、毎日５０本打ち込んできた。「トスを高く、上からダダン（と強く打つ意識）」。第３Ｓの５―６から相手守備を崩し、２連続のサービスエースで快勝への流れを生み出した。

１０年大会当時は４歳で、はっきりとは覚えていない。母の試合の映像も「見ない」と言うが、１２年ロンドン五輪で銅メダルを手にした母が「よく道で話しかけられているな」という記憶は鮮明に残っている。メダリストの偉大さを知り、代表に入って世界一を目指す現在は、さらに強く感じている。

五輪と並ぶ大舞台だ。１０代での初出場は８２年大会で１７歳の中田久美、０２年大会で１８歳の大山加奈らレジェンドに並ぶ快挙。１８日に１９歳を迎え「メダルはお母さんの代以来？ ＮＬは４位だったので、世界選手権ではメダルを取りにいきたい」と誓った。次世代エースが表彰台への原動力となる。

◆２０１０年大会の日本女子の銅メダル 真鍋政義監督が指揮を執り、データ分析をしながら戦う「ＩＤバレー」で１９７８年大会銀以来、３２年ぶりの表彰台。エース・木村沙織が攻撃をけん引し、１次Ｌを５連勝で突破。準決勝でブラジルに敗れたが、３位決定戦で米国に３―２で逆転勝ち。江畑幸子も主軸を担い、セッター竹下佳江、ミドルブロッカーには荒木絵里香、秋本の母・愛らがいた。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。

◆秋本 美空（あきもと・みく）２００６年８月１８日、神奈川県出身。１９歳。小学２年の時、１２年ロンドン五輪銅の母・大友愛さんの影響で、Ｖリーグ男子つくばユナイテッドのジュニアアカデミーで始める。東京・共栄学園中に進み、同高２年時の２３年、１６歳で代表候補に初登録。３年時の２５年１月、全日本高校選手権を制しＭＶＰ。憧れは男子代表の高橋藍（２３）。趣味は名探偵コナンのアニメ鑑賞。身長１８５センチ。