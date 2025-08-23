「プロレス・スターダム」（２３日、大田区総合体育館）

新日本プロレスが管轄するＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅは、小波の挑戦を退け、初防衛に成功した。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の介入、反則に苦しみ、大ブーイングを受け続けた。今夏に目立った“Ｓａｒｅｅｅブーイング騒動”について、団体の岡田太郎社長が言及した。

小波の総合格闘技仕込みの重い蹴り、裸絞めはもちろん、凶器のイス攻撃、ヘイトの介入に苦しみながら１８分１５秒、リストクラッチ式裏投げからの体固めで決着をつけたＳａｒｅｅｅ。攻勢に立つ度に大ブーイングを受け、劣勢だと歓声が起こる乱戦を制し「ヘイトを応援するファンには申し訳ないけれど、これが現実なんですよ！」と、貫禄をみせつけた。

５★ＳＴＡＲ ＧＰは準々決勝で敗退も、リーグ戦で苦杯を喫した小波へのリベンジに成功。マイクで「一夜限りのヒロインだったな、オメエは」と上から目線でダメ出し。小波に「お前みたいにスターダムをなめ腐ったやつは、必ずスターダムから追放するからな」と復讐宣告を受け「私はテメエをプロレス界から追放してやる」と応戦。最後まで大ブーイングを受け続けた。

６月に朱里から同ベルトを奪取して以降、ブーイングが収まらないＳａｒｅｅｅ。スターダム選手、ファンに対する上から目線の言動が、ファンの反応を呼んでいるようだ。ヒールの悪行に拍手が起こり、Ｓａｒｅｅｅの真っ向勝負にブーイングが起こることを逆転現象と指摘する声、“外敵”に対する正しい反応という声もある。

岡田社長は大会終了後、「Ｓａｒｅｅｅさんが出場したことに関して、もちろんこちらがオファーをしています。Ｓａｒｅｅｅさんもオファーを受けてくださっています。スターダムのリーグ戦が、彼女にとって必要のないもの、レベルが低いと心の底から思っているのであれば、絶対に出ない。僕らはＳａｒｅｅｅさんに、Ｓａｒｅｅｅさんもスターダムにリスペクトはあると信じています」と語った。

そして「ただし、その上で、どうしても負けられない気迫をＳａｒｅｅｅさんから感じました。その言葉、態度、試合、表情、いろんなものがスターダムのファンにどう受け取られるのかは出たとこ勝負。ヘイトへの声援に関しては、上谷沙弥を中心にヘイトは時代に乗っている」と、驚きを口にした。

最後にリングに現れた鈴季すずから「オマエは強いだけ。言葉のセンスもなければ、面白みもない」と挑戦要求を受けたＳａｒｅｅｅ。リーグ戦では時間切れドローの相手だっただけに「ボコボコにしたかったんだよね」と応じ、９・６横浜武道館大会でのＶ２戦が決まった。

なお、一部ではＳａｒｅｅｅへの声援が起こるなど、新たな盛り上がりが発生している。