SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）が23日、SNSを更新。21日に行ったTikTokライブのランキングで上位100位内に所属ライバーが過半数に達する53人が入ったことを報告した。

石田氏は「8月21日はイズニートジャックでした。TikTok LIVE全体のうち100位以内にイズニートライバーが総勢53名入りました。こんなことできる事務所はイズニート以外ありません」とつづった。

イズニートはTikTok LIVE界の最大手と呼ばれており、石田氏本人にほか人気ライバーの夢幻らが大会などでも好成績をおさめている。所属者も増え続けており、石田氏は投稿の中で「本気でライブ配信を目指すならNO・1の事務所へお越し下さい」と呼びかけていた。

SNSでは「イズニートの団結力は本当に激アツすぎでした」「いつかは日間100位が全部イズニートで埋まるといいですね」「最高の1日でした」「圧巻ですね すごい事務所」といった声が相次いでいた。

TikTok LIVEは近年、若者を中心に流行しているライブ配信コンテンツ。イズニートでは、8月11日から開催中の徳島・阿波踊りの会場でプロデュース塩焼きそば屋台を出店。石田氏のほか夢幻らも店に立つなどして盛り上げ、現地のファンやSNSを沸かせていた。