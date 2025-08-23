À¾¥µ¥Ï¥é¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç³èÆ°¼«½Í¡¡TICAD¤ÇÍèÆü¡¢µ¢¹ñ¤âÁá¤á¤ë
¡¡ÆüËÜ¼çÆ³¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿À¾¥µ¥Ï¥é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤éTICAD°Ê³°¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¾¥µ¥Ï¥é¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ÏÊ£¿ô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤ÎÌÌ²ñ¤äµ¼Ô²ñ¸«¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£À¾¥µ¥Ï¥é¤òÆüËÜ¤Ï¹ñ²È¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾¥µ¥Ï¥é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÆÈÎ©ÇÉ¤È¡¢ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬·ÑÂ³¡£ÆüËÜÂ¦¤¬¥â¥í¥Ã¥³¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡À¾¥µ¥Ï¥é¤ÎÆÈÎ©ÇÉ¤ÏTICAD¤ò¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç¡ÊAU¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¡£ÂåÉ½ÃÄ¤ÏAUÂ¦¤Î¾·¤¤ÇÍèÆü¤·¡¢20¡Á22Æü¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ç¤ÎTICAD¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤¬AU¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ñ»Ý¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤Ï¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½¾¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾¥µ¥Ï¥éÂ¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤¬24Æü¤ËÅìµþ¤Ç´ë²è¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£25Æü¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤âÃæ»ß¤·¤¿¡£Í½Äê¤è¤êÎ¥Æü¤òÁá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë