ホリエモン主催、別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2025」閉幕 22組のアーティストが出演
【モデルプレス＝2025/08/23】実業家でありタレントのホリエモンこと堀江貴文氏（52）が発起人/実行委員長を務める音楽フェス「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）」が23日、大分県の的ヶ浜公園・別府スパビーチで開催された。約11時間にわたって行われたイベント。21時すぎ、堀江氏のほかMINMIやTEE、宮迫博之など観客を沸かせた出演者がステージに集結し「オー・シャンゼリゼ」を歌って大団円を迎えた。
【写真】ホリエモン、観客熱狂の大量放水
堀江氏とともにイベントのオーガナイザーを務めた、起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏は「これって大成功って言っていいですよね？」と堀江氏に聞き「言っていいよ」と即答をもらうと「やったー！」とガッツポーズ。堀江氏は「来年もやります！」と高らかに宣言し、2人は固い握手を交わした。
同イベントは別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し、盛大に放水する音楽フェス。ステージにはMINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組が出演した。ほか別府のビーチを丸ごと使った会場内には、公園でのんびりチルできるスペースや涼める場所も完備。フードエリアは入場無料で、厳選したフェス飯が堪能できた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ホリエモン主催フェス「BOB2025」22組のアーティストが出演
