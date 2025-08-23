Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¡¡¥¯¥ÞÆ¨Áö¤ÇÄ®¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤¿¤¿¤á¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ä®¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÂ¿ËàÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23ÆüÍ¼Êý¡¢Àî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢24Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬68·ï¤¢¤ê¡¢Ì±²È¤Ê¤É¤Î¼þÊÕ¤Ë½ÐË×¤·¤ÆÈï³²¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¯¥Þ5Æ¬¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï130·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ï¡¢Ä®Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÎë¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É²»¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶á¤¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¸å¤Î¿©ÎÁ¤ä¤´¤ß¤ÎÊÒÉÕ¤±¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£