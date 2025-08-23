Á´¹ñÍ¥¾¡¤Î²Æì¾°³Ø¡¡¼Â¤ÏÄ¶¿Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡ªÅìÂç¡¦µþÂç¤â¹ç³Ê¡ª¹ñÎ©¹ç³Ê¤Ï¶Ã°Û¤Î¼ÂÀÓ¡¡Á´¹ñ£Ö¤Ë¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤ë¡×
¡¡£²£³Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¡¢²Æì¸©ÂåÉ½¤Î²Æì¾°³Ø¹â¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñÅª¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤â¸©²¼¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£º£Ç¯¤ÏÅìÂç£±¿Í¡¢µþÂç£²¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºåÂç£²¿Í¡¢°ì¶¶Âç£±¿Í¤Ê¤ÉÆñ´Ø¹ñÎ©Âç¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£Ï²¿Í¤ò´Þ¤á¹ñ¸øÎ©Âç¤Ë£±£¸£·¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá·Ä£Ç£Í£Á£Ò£Ã£È¤Ë¤â£¶£°¿Í°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¡£³¤³°Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤âÂ¿¿ô¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÄÌ²Ê¤Ë¤ÏÅìÂç¡¦¹ñ¸øÎ©Âç°å³Ø²Ê¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÐº¹ÃÍ£¶£¶¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¡£Â¾¤Ë¤â¾°³Ø¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¡¢¹ñºÝÊ¸²½²Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¿ÊÏ©ÊÌ¤Î¥³¡¼¥¹Ê¬¤±¤¬¤¤áºÙ¤«¤¤¡£
¡¡ÌîµåÉô¤¬Á´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¹»À¸ÅÌ¤Ï¡Ö¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£