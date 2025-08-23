FW大橋祐紀が今季初ゴール！　ブラックバーンが開幕3戦目で待望の初勝利

チャンピオンシップ（イングランド2部）第3節が23日に行われ、日本代表FW大橋祐紀は今季初ゴールを挙げた。



現在29歳の2024年夏にサンフレッチェ広島からブラックバーンに加入。デビュー戦から3試合連続ゴールを記録するなど、最終的には公式戦39試合出場で10ゴール4アシストをマーク。チーム最多スコアラーとなる活躍を見せた。



今シーズンも開幕から2試合連続で先発出場していた大橋は、この日のハル・シティ戦でもスターティングメンバーに名を連ねた。開幕から連敗中だったブラックバーンは、18分に先制すると、47分には大橋が得点を記録。サインプレーからライアン・ヘッジスが抜け出すと、シュート性の速いクロス。そこにニアサイドに走り込んだ大橋が合わせ、ネットを揺らした。



さらにブラックバーンは、50分にトッド・カントウェルが追加点を挙げ、3−0で勝利。開幕3戦目にして待望の今季初白星を手にした。



【スコア】

ハル・シティ 0−3 ブラックバーン



【得点者】

0−1 18分 ライアン・ヘッジス（ブラックバーン）

0−2 47分 大橋祐紀（ブラックバーン）

0−3 50分 トッド・カントウェル（ブラックバーン）