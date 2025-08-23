TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Ê¤É¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢º£Ç¯5·î¤ËÍ£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤òÄä»ß¤·¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸¶È¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¼çÄ¥¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ç23Æü¡¢¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·ë²Ì¡¢»¿À®É¼¤¬È¿ÂÐ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤ª¤è¤½500ËüÉ¼¤Îµ¬Äê¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤ºÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï23ÆüÌë¡¢¡Öµ¬Äê¿ô¤ÏËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤ÏÂº½Å¤¹¤ë¡£¼Ò²ñ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµá¤á¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£