パ首位のソフトバンクは２３日の２位・日本ハム戦（エスコン）に３―８で敗れ、１１カードぶりの負け越しを喫した。連敗は後半戦初めてで１か月半ぶり。日本ハムとのゲーム差は１・５に縮まった。先発・有原が６回９安打、６失点と振るわず７敗目（１０勝）。２回に４点を失い、４回にも中押しの追加点を献上するなど流れを呼び込めなかった。

打線は相手先発・福島に５回２失点に封じられ、６回からは２番手・柴田獅子投手（１９）に２回２／３を１失点に抑えられた。天王山に昨秋ドラフト１位の高卒ルーキーを起用してきた敵将・新庄監督。試合後、小久保監督は「俺の先に新庄監督がくじを引いた子が、半年でこんなにも成長するものかと思って見ていました。体がデカくなって、高卒１年目の投手が優勝争いの時期に２番手で出てきて投げている。それだけのものがあるなと思って見ていました」と、敵ながらあっぱれといった様子で１９歳右腕をたたえた。

柴田は福大大濠（福岡）出身で、昨秋ドラフトではソフトバンクも外れ１位で指名し、日本ハムと競合。抽選の結果、地元球団とは縁がなかった。