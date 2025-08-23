Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡¢¥É¥í¡¼¤Ç9Ï¢¾¡Æ¨¤¹¤â¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×¡¡¼¡ÀïÅ·¹ÄÇÕ¤Ø¡Ö¾È½à¤ò¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¡¡²£ÉÍM0¡½0Ä®ÅÄ¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿J1¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ï8¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡GÂçºåÀï¤«¤éÃæ2Æü¤Î²áÌ©ÆüÄø¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢8Àï20ÆÀÅÀ¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¹¶·â¤¬5·î31Æü¤Î²£ÉÍMÀï°ÊÍè9Àï¤Ö¤êÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¼éÈ÷¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤Ï»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î8Ï¢¾¡¤Ï¤³¤³¤ÇËº¤ì¤Æº£Æü¤Î°ìÀï¤Ë·ü¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì¤Ä¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö·è¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¼ºÅÀ¡Ë¥¼¥í¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áÌ©ÆüÄø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤ÇÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¡¦¼¯ÅçÀï¡Ê27Æü¡¢Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÎ×¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃæ3Æü¤Ç·Þ¤¨¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£