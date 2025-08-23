¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬0¡½2¤Î2²ó¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë9¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î°ìÈ¯¡£ºå¿À¡¦°ËÆ£¾­¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ³ÑÅÙ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹õ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£º£µ¨9¹æ¤ÏÂ¼¾å¡¢¥ª¥¹¥Ê¤ËÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄµåÃÄµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡¢12Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÄÌ»»999ÆÀÅÀ¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å49¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»1000ÆÀÅÀ¤Ë¤â¥ê¡¼¥Á¤À¡£

¡¡6²ó2»à¤Ç¤âÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖÂÇµå¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£