²£ÉÍ£Æ£ÍÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ë¡Öµ¤Ê¬Åª¤Ë¤Ï¾¯¤·¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×£¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë°ú¤Ê¬¤±£±£·°ÌÉâ¾å
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£·Àá¡¡²£ÉÍ£Æ£Í£°¡½£°Ä®ÅÄ¡Ê£²£³Æü¡¦Æü»º¥¹¡Ë
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤¬£¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç£±£·°Ì¤Î¾ÅÆî¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¹ß³Ê·÷¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£³Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤¬¡¢£Ç£ËËÑ¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¸å¤âÄ®ÅÄ¤Î£Í£ÆÁêÇÏ¤ËÏ¢Â³¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤¬¡¢µåºÝ¤Î¹¶ËÉ¤Ç½ø¡¹¤Ë¾å²ó¤ê¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Æ±£³£³Ê¬¤ËÄã¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢º¸¥¦¥£¥ó¥°¤Î£Æ£×µÜ»Ô¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£¶Ê¬¤Ë¤â£Í£Æ¿¢Ãæ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï£°¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢£Ç£ËËÑ¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾¾Â¼¤¬£²ÅÙ·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤Ê¤É¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÇÌó£³¥¥í¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¿ô¤Ç¤â£²£²²ó¡¢Ä®ÅÄ¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¥¿¥Õ¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£ÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯¤¤°µÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤â¤¦°ìÂ©¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£±¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·°Ì¤Î¾ÅÆî¤¬²¬»³¤ËÇÔÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤éÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î£±£·°Ì¤ËÉâ¾å¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Åª¤Ë¤Ï¾¯¤·¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Ê¤à¤³¤È¤ò¤ä¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£