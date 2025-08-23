Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。

スタメン起用の選手たちが期待に応える活躍を見せ、２対１で勝利。柴田監督体制で初の白星をあげた



柴田慎吾監督

「前半狙い通りの形からアグレッシブに仕掛けられて、２得点奪えたのは狙い通りだったし良い展開だった。そのあとセカンドの奪い合いから相手にボールがこぼれていく場面もあった。そういうところを１つずつ処理していく。後半は３点目４点目をとれるチャンスがあった、そこを決め切ることでもっと自分たちのサッカーができた。反省をいかして、次に向かいたい」

「長谷川選手の起用については、トレーニングで良いパフォーマンスを見せていたし戦術理解力がすごく高い選手。守備のプレスも前半からすごく効いていた。ミンギュ選手もケガ明けだが、非常に今週のコンディションが良かった」

「とにかく我々はＪ１にあがらなければいけない。勝てたことが何より。とにかく成果と課題を共有して、次に向かいたい。僕の初勝利云々ではなくて、コンサドーレが勝てたことが何より。ただ個人的な感想を言うと、正直ほっとしている」

高嶺朋樹主将

「新しいスペースアタッキングにチャレンジして、チームとして統一した戦い方が90分通してやり切れた。特に前半は自分たちのサッカーが表現できたと思う。裏へのボールがすごく入ったし、マリオ選手、長谷川選手、スパチョーク選手が前からのプレスをしっかりやってくれて、自分たちがかなり優位に試合を進めることができた」

「（改めて自身に求めらることは）中盤でのセカンドボールの回収、ターンや展開力、攻から守への切り替えや球際。監督やサポーターに勝利を届けるためにやっている、次も勝ちたい。大宮戦も、きょうみたいなアグレッシブなサッカーで相手を圧倒して必ず勝ちたい」

マリオ セルジオ選手

「柴田監督がやろうとしているサッカーを立ち上がりから、うまくできた試合だった。自分もゴールがとれてよかった。初めてのスタメンだったが、しっかりと準備はできていた。もう少し体力はつけないといけないが、先発してゴールをとるという役割を果たすことができて良かった」

「どんなことがあろうとチームのために戦う、まずはきょう勝てて良かった。その中で、子どもが９日前に生まれて、神様に力をもらえたのだと思う」