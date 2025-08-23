¡È»Ò¤É¤âµÄ°÷¡É¤¬ÃÎ»ö¤ËÄó°Æ Å¾½ÐÄ¶²áÂÐºö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â
¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¡¢¹Åç¸©¤Î¾ÍèÁü¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢ÃÎ»ö¤é¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤âµÄ²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Åç¸©»Ò¶¡µÄ²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸46¿Í¤¬µÄ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©¤Î¾ÍèÁü¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤âµÄ°÷
¡Ö¹Åç¤ÎÆÃ¿§¤äÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò½¸¤á¤¿¡É¹Åç¿ä¤·¥Õ¥§¥¹¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¢£ÅòºêÃÎ»ö
¡Ö¡ÊÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¹Åç¿ä¤·¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Åç¸©¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸©Æâ¡¢¸©³°¤Î¼ã¼Ô¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¡£¡×
¢£ Ê¡»³¶Ç¤ÎÀ±½÷»ÒÃæ³Ø¹»2Ç¯¡¡±Ê¸Í¤ï¤«¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤Æ¼«¿È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¸©¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤òº£¸å¤Î»Üºö¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯8·î23ÆüÊüÁ÷¡Õ