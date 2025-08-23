◇ラグビー 女子Ｗ杯イングランド大会 日本―アイルランド（２４日、ノーサンプトン）

世界ランク１１位の女子日本代表は、同５位のアイルランド代表とのＷ杯初戦を迎える。２３日は会場で前日練習が行われ、先発するフッカー公家明日香（アルカス熊谷）、ＣＴＢ古田真菜（東京山九フェニックス）がオンラインで会見。公家は「町全体で応援してくれているような雰囲気。会場のきれいな芝とスタジアムをみて、より明日が楽しみになった」と気持ちを高ぶらせた。

初の８強進出を目指す日本。初戦は強豪・アイルランドに挑む。ベリック・バーンズ・コーチは「サイズの大きなＦＷパックを並べてきた。ＦＷを使いながらキッキングゲームをしかけてくると予想している」と分析。相手の両ロックはともに１８０センチ超えなどサイズでは劣るが、同コーチは「ＦＷコーチのもとラインアウトもやりこんできた。選手が素晴らしいパフォーマンスをしてくれると信じている」と期待した。

初戦を前日に控え「初出場の何人かと、今どういう気持ちかを話したけど、特別に緊張している選手がいるという感じはしない」と公家。古田も「大きな大会でも、しっかりと地に足着ける準備はできていると思う」と腕をまくった。アイルランド戦は２４日、日本時間午後８時にキックオフ。公家は「今日はお客さんが入っていない状況で、人が入って音や声があるとまた違った状況になるのかなと思うと、より明日が楽しみになった」と頼もしく初戦を見据えた。