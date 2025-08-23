筋肉キャラで人気を集めている５２歳の俳優が、人気アニメキャラのコスプレ姿を公開した。

２３日までに、自身のインスタグラムで見事に鍛え上げられた体でコスプレ姿を披露したのは武田真治。「やっと見れました」と、先月１８日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」を観賞したことを報告。「＃猗窩座さん…この先ずっと花火を見るたびあなたを思い出しそうです。あなたと恋雪さんを お疲れ様でした」と続けた。

この投稿には「やっぱりクオリティ高過ぎます」「すごくお似合いです 実写版猗窩座やって欲しいです」「リアル猗窩座ですね」「猗窩座はやっぱり武田さんが最高に似合う」「似合う！」など絶賛のコメントが相次いでいる。

１９８９年「第２回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」グランプリを受賞した武田は、９０年に俳優デビューし、「フェミ男」キャラでも人気に。２０１８年３月に終了したフジテレビ系「めちゃめちゃイケてるッ！」のレギュラーも務め、１８年にＮＨＫの体操番組「みんなで筋肉体操」で筋肉キャラとして再ブレイク。私生活では２０年７月に歯科衛生士の資格を持つモデルの静まなみと結婚し、２２歳の年の差が話題になった。２３年６月に第１子女児の誕生を報告している。