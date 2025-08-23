暑い！ ビールがいくらあっても足りない！ どんどん冷蔵庫に補充してくれ！ どんどん生産してくれ！

…という状況にあったかどうかは知りませんが、ビールの生産スピードを速めるかもしれない裏技があるそうです。それは…ホワイトノイズ。

ホワイトノイズと発酵スピード

ホワイトノイズとビールの研究を行ったのは、ニュージーランドのオタゴ大学、食品科学研究チームです。

ホワイトノイズとは、さまざまな周波数の音を同じ強さでミックスした音。身近なところでいうと、夜中のテレビの砂嵐の音、アレです。集中力やリラックス効果があるとされ、入眠用にアプリでホワイトノイズをかける人もいるかと思います。

ビール作りの工程は、簡単にいうと麦から麦汁をつくりホップやら酵母やらを加え、これを発酵させますが、発酵はビール醸造の主となる過程です。

この発酵工程でホワイトノイズをかけることで、発酵時間が21時間〜31時間ほど短縮できるというのが今回の研究結果。

音の持つ力

音がもつ力は、圧力と振動力。今回の研究で、音の振動による粒子運動がリニアアクチュエーターを介してビールに与える影響が、音圧よりも大きいことがわかりました。つまり、音圧ではなく、音の振動が発酵に大きく影響を与えているということです。

発酵がスピードアップすることについて、論文執筆者の1人、Parise Adadi氏は、ホワイトノイズの刺激によって、酵母細胞の高濃度が保たれ、酵母の成長が促進されると解説。

音のエネルギーが細胞プロセスと生物代謝を刺激することで、酵母の成長と動きが活発化します。これが（麦汁の）糖分の分解を早め、結果アルコールの生成がはやまります。 ここで重要なのは、醸造スピードが速まっても、味やフレーバーに大きな変化はなかったということです。

品質を損なうことなく、ビールの製造スピードがアップ。これは生産者にとって、そのまま生産効率化を意味します。

Adadi氏は、音による発酵への刺激をより大きなスケールで証明できれば、発酵技術にとって大きな飛躍になると期待を寄せています。ビールだけでなく、ヨーグルトやキムチにも応用できるかもしれませんからね。

研究論文は、Food Research Internationalにて公開されています。