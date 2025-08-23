脚本家で演出家、映画監督、俳優でもある三谷幸喜氏が２３日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。大ヒット中の映画「国宝」について、絶賛した上で「ちょっと気になるところが…」と語った。

「僕も見てきました。やっぱり素晴らしいです。僕の周りの古典芸能やってる人たちもみんな、やっぱりすごいよくできてる、とおっしゃってましたし」と絶賛。「ちょっと１個だけ、気になる点があるんですよ、上映時間…」と切り出した。

安住紳一郎アナウンサーが「３時間は長い？」とたずねると、「いや、短すぎますね」と即答。「僕、あんまり面白かったんで、原作も読んだんですけど。もっと面白いエピソード、いっぱいあるし、すごく困ってね、頑張って（削る部分を）考えて作られたと思うんですけど」と３時間の上映時間にするのも、相当な苦労を要したのでは、と推察した。

そして「やっぱりもったいないですね。ぜひ続編を作らせていただきたいな、と…」とニヤリと口にすると、スタジオも笑い。安住アナは「三谷さんが？脚本家で？すごいところに着地しましたね」と笑いながらツッコミを入れ、三谷氏は「本当に面白かった。だから本当につらかったと思います、作られた方々は…」としみじみ話していた。