Ãæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¡ÖÉ´ËüËÜ¤Î¥Ð¥é¡×¡¡²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¡¢¸Î¶¿¤Ë²ÎÀ¼
¡¡¡Ú¥Ï¥ë¥Ó¥ó¶¦Æ±¡Û²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤¬23Æü¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÆüÃæÊ¸²½¸òÎ®¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï1981Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖÃÎ¾²Î¹¾ð¡×¡ÖÉ´ËüËÜ¤Î¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï22Æü¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¡ÖÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÆüËÜ¤ÎÀïÁèÀÕÇ¤¤â´Þ¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤«¤éÉ¬¤ºÍ§¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£