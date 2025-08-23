「室内肌寒いな、、」→【ワークマン】で解決！ 今買って秋まで使えそう♡「羽織りアイテム」

室内は冷房で肌寒い……。そんなとき、サッと羽織れるカーディガンやジャケットがあれば重宝するはず。【ワークマン】なら、秋まで使える羽織りアイテムが1,000円台というお手頃価格でラインナップされています。機能性にも優れているので、大人コーデの強い味方になりそう。ぜひ売り切れ前にゲットして。

1枚あれば便利！ ベーシックなクルーネックカーデ

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用シーンレスカーデ」\1,280（税込）

きれいめにもカジュアルにもマッチしやすい、シンプルなクルーネックのカーディガン。公式サイトによると「型崩れしにくい」とのことで、ヘビロテできるかも。冷房で肌寒いときにサッと羽織ったり、秋にはボタンを留めて一枚で着たりと長く着回せそう。ラベンダーやイエローなど1枚で映えるカラーのほか、ホワイト、ブラック、グレージュも揃っています。

女性らしいデザインのナイロンジャケット

【ワークマン】「レディース撥水ギャザージャケット」\1,780（税込）

スポーティーな素材感ながら、クシュっと寄せたギャザーやゆったりとしたシルエットが女性らしさを漂わせるナイロンジャケット。UVカットと撥水機能が付いているので、アウトドアにもぴったり。フードは取り外しができ、コーデに合わせてアレンジができるのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M