　８回の攻撃を終え、選手交代を告げる新井監督（撮影・市尻達拡）

写真拡大

　「広島２−５中日」（２３日、マツダスタジアム）

　広島が中日に痛恨の２連敗で５位に転落し、借金は今季ワーストタイの１１に膨らんだ。

　先発・森下は序盤の失点が響いた。初回１死一、三塁で細川の２球目に一走・上林がスタート。ここで捕手・坂倉の二塁送球が中堅手の手前に落ちる悪送球となり、先制された。なおも１死三塁で、細川に二塁への適時内野安打。７回７安打３失点（自責１）で１４敗目を喫した。

　球団投手のシーズン１４敗は２０１２年のバリントン以来１３年ぶりで、日本人投手に限れば２００９年の前田健太以来。中日戦は昨季から８戦８敗で、高橋宏との投げ合いは４戦４敗となった。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。

　−先発・森下は序盤の失点だけ。

　「粘ってゲームをつくったと思います」

　−序盤の失点は守備のミスでリズムに乗り切れなかった部分も。

　「防げる失点はあったと思うので、そこも反省して次に備えたい」

　−坂倉の悪送球が失点につながった。２０日・ＤｅＮＡ戦では相手に４盗塁、この日は２盗塁を許すなど厳しい１週間になっている。

　「本人も苦しいと思うけど、思い切ってやってくれたらいいと思います」

　−打線は今季の対戦防御率０・７５に抑えられていた高橋宏から２得点。

　「奨成も難しい球だったけど、いい適時打だったし、小園も得点圏でいいアプローチの仕方だった。前回、前々回よりいい攻撃ができたと思います」