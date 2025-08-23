「広島２−５中日」（２３日、マツダスタジアム）

広島が中日に痛恨の２連敗で５位に転落し、借金は今季ワーストタイの１１に膨らんだ。

先発・森下は序盤の失点が響いた。初回１死一、三塁で細川の２球目に一走・上林がスタート。ここで捕手・坂倉の二塁送球が中堅手の手前に落ちる悪送球となり、先制された。なおも１死三塁で、細川に二塁への適時内野安打。７回７安打３失点（自責１）で１４敗目を喫した。

球団投手のシーズン１４敗は２０１２年のバリントン以来１３年ぶりで、日本人投手に限れば２００９年の前田健太以来。中日戦は昨季から８戦８敗で、高橋宏との投げ合いは４戦４敗となった。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。

−先発・森下は序盤の失点だけ。

「粘ってゲームをつくったと思います」

−序盤の失点は守備のミスでリズムに乗り切れなかった部分も。

「防げる失点はあったと思うので、そこも反省して次に備えたい」

−坂倉の悪送球が失点につながった。２０日・ＤｅＮＡ戦では相手に４盗塁、この日は２盗塁を許すなど厳しい１週間になっている。

「本人も苦しいと思うけど、思い切ってやってくれたらいいと思います」

−打線は今季の対戦防御率０・７５に抑えられていた高橋宏から２得点。

「奨成も難しい球だったけど、いい適時打だったし、小園も得点圏でいいアプローチの仕方だった。前回、前々回よりいい攻撃ができたと思います」