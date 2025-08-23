◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日 ▽決勝 沖縄尚学３−１日大三（２３日・甲子園）

日大三のアルプス席では、ＯＢで２０１１年夏の甲子園優勝投手となった吉永健太朗さん（３１）が、熱戦を見守った。

甲子園を訪れるのは“あの夏”以来、１４年ぶり。「アルプスから試合を見るのは高校１年の時以来です。関谷（亮太）さんがエースで投げていました。この角度から見るのは、新鮮ですね」。当時のチームメートらと、ファイナルマッチを見届けた。

１４年前の決勝・光星学院戦では１１−０で完封勝ち。６試合で５完投２完封のタフネスぶりを見せ、９回にも最速１４５キロを計測した。「今は落ち着いて見てるんですけど、当時はメラメラして『絶対勝つ』みたいな感じでやってたので」と穏やかな表情で振り返った。

当時は部長だった三木有造監督（５１）との思い出に、「三高に入れることになったのは、三木さんが調布シニアに来てくれて、見てくれたおかげなんです」と回想。「僕はケガをたくさんしたんですけど、千葉県内の整形外科に行く時も、車で２人で何回も送ってもらったんです。めちゃくちゃお世話になりました」と思い出を語った。

吉永さんは早大、ＪＲ東日本とプレーし、現在では会社員を務めながら、Ｂａｓｅｂａｌｌ５のチーム「Ｈｉ５ Ｔｏｋｙｏ」を運営。監督兼選手として、普及活動にも心血を注いでいる。（加藤 弘士）