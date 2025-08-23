◇明治安田J1リーグ第27節 広島3―0東京V（2025年8月23日 味の素スタジアム）

広島がFW中村草太（22）のゴールなどで3−0で快勝した。前半6分にCKからMF中野就斗（25）が決めて先制すると、後半17分に中村が右サイドをどりぶるで突破し、GKを交わして中に切れ込み、左足で逆サイドにシュート。ポストの内側に当たって決まり、リードを広げた。

中村は「ポストに当たって焦ったが、持っている。GKを交わしたときにちょっと外側になり、DFもいたので左で持ち替えた。DFが戻っていたので、逆サイドを狙った。入った瞬間は安心しました」と語った。

6月にE−1選手権で日本代表に招集されたが、「広島でタイトルに貢献したい。その上で日本代表に選ばれたらと思う。まずは自分の力を100％出す。ルーキーの中でも監督が使ってくださることが成長につながっている。もちろん自分だけでここまで来たのでない。チームメートに感謝し、自分の良さは遠慮せずに出したい」今季5点目については「2桁はアタッカーはみんな目指している」と欲も見せる。

スキッベ監督も「自分たちのゴールで重要な役割をする選手になった。最近まで大学生だったが、チームで重要な役割りを担う選手になった。いろいろなポジションできるし重要な働きできる。裏に抜けるし、アシストもできるし点も取れる」と高く評価した。