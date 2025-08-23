お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。人気女性アナウンサーの知られざる“裏の顔”を暴露した。

この日スタジオには、3月末をもって解散したKAT―TUNの亀梨和也が登場。亀梨にゆかりのある芸能人たちから「質問とメッセージ」が寄せられる中、日本テレビ「Going！Sports＆News」で15年以上共演した上田もVTR出演。

亀梨の素顔を明かす中、最後に「亀梨くん、有働由美子って人はまともな人間ではありません」とMCの有働由美子アナウンサーについて触れ、「気を付けてください。有働由美子は僕のいない楽屋に勝手に入って弁当をパクるような人間です。今日、亀梨くんの楽屋に弁当パクリに行くかもしれないので気を付けてください。その人イカれてます〜」と冗談交じりにぶっちゃけた。

突然の暴露に有働アナは「違うの！」と必死に否定しつつ、「上田さんって日本一の司会者で大御所でしょ？お弁当が3〜5種類もあるんです。どうせ5つも食べないだろうから、フードロス削減でもらってあげてたんです！」と弁明し、スタジオは笑いに包まれた。