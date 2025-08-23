³ÚÅ·¡¦Æ£°æ¤¬ÇØ¿®Åêµå¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È3¥²¡¼¥àº¹¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ëº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·6¡Ý8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤¬¡¢CS¿Ê½Ð¤òÁè¤¦3°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë6¡½8¤ÇÇÔÀï¡£Æ±Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤¬3¥²¡¼¥à¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÀèÈ¯¤ÎÆ£°æ¤¬5Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢Â¨Æ±ÅÀ¤òµö¤·¡¢1²ó0/3¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÌî¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ïº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈà¤¬°ìÈÖ¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£É¬¤ºº£Æü¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë¤Ïº£Ìî¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¡¢6²ó¤Ë¤Ï²Ã¼£²°¤¬À¾Ìî¤Ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£CS¿Ê½ÐÁè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¼êÄË¤¤¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤ë24Æü¤Î3ÀïÌÜ¤Ï23Ç¯10·î10Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè¡¢684Æü¤Ö¤ê¤ËÂ§ËÜ¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
