¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ûµ×ÊÝ¸¶½¨¿Í¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼7Ç¯9¥«·î¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹6th¡Ö¸ø±Ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥ì¥¹ÇÕ¡×¤Ï23Æü¤Î3ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï10R¤ÏÄÇÌ¾Ë¤Èµ×ÊÝ¸¶½¨¿Í¡Ê28¡¦121´ü¡Ë¤Î·²ÇÏ»ÙÉô¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤é1¥Þ¡¼¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤ËÂ³¤¤¤¿2017Ç¯11·î16Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ×ÊÝ¸¶¤¬¡¢½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤â²¿½½²ó¤â½àÍ¥¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥à¥À¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´¶³´¿¼¤¤¡£
¡¡µ¡ÎÏ¤â¾å¡¹¤À¡£¡ÖÌë¤ÎÊý¤¬Â¤¬¤¤¤¤¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤âÊ¬¤«¤ë¡×¡£º£Àá¤Ï¥À¥Ã¥·¥åÀï¤Ç2ÅÙ¤Î·þ¤ê¾¡Íø¡£4¹æÄú¤Ê¤é½éÍ¥½Ð½éV¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£