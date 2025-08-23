µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¡¢°æ¾å²¹Âç£³¤«·î¤Ö¤êÇòÀ±¡Ä¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¶å²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤ºå¿À¤È°ú¤Ê¬¤±
¡¡µð¿Í£´¡½£±£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£³Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬¸Þ²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¼·²ó¤Ë¤â£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥½¥í¡£°æ¾å¤¬Ìó£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡££Ä£å£Î£Á¤ÏÀÐÅÄÍµ¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡£
¡þ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£²ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£³Æü¡Ë¡½¡½±äÄ¹½½Æó²ó¡¢°ú¤Ê¬¤±¡£ºå¿À¤Ï°ì²ó¡¢¿¹²¼¤Î£²¥é¥ó¤ÇÀè¹Ô¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÆó²ó¡¢»³ÅÄ¤¬¥½¥í¡£¶å²ó¤ËÂÀÅÄ¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Îµß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡ÃæÆü£µ¡½£²¹Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£³Æü¡Ë¡½¡½ÃæÆü¤¬£³Ï¢¾¡¡£°ì²ó¡¢ºÙÀî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¡¢È¬²ó¤ÏºÙÀî¡¢¶å²ó¤Ï¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤Î¥½¥í¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï»Í²ó°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£