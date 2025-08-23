ÂæÏÑ¤ÇÀè·î¤ËÂ³¤­ÌîÅÞµÄ°÷7¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë=²ò¿¦ÀÁµá¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂæÏÑ¤Ç23ÆüºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷7¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥³¡¼¥ë¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ±ûÁªµó°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´°÷¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Î©Ë¡±¡¤ÏÄê¿ô113¤Ç¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Î52µÄÀÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅýÎ¨¤¤¤ëÌ±¿ÊÅÞ¤Ï51µÄÀÊ¤È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍêÁíÅý¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤áÁý³Û¤·¤¿ËÉ±ÒÍ½»»°Æ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤ò¤»¤Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í¿ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤·¡¢Àè·î¤Ë¤â24¿Í¤ÎÌîÅÞµÄ°÷¤ËÂÐ¤·ÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤âÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÍêÁíÅý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¶ì¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤¬Ç÷¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£