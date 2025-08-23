ÆüËÜ¤ÎNGO¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¡¡ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤é¤¬¿ÊÄ½Êó¹ð
Àè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù°åÎÅ´Ä¶¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀßÃæ¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñºÝNGO¤¬¡¢¤¤ç¤¦ÅÔÆâ¤Ç¿ÊÄ½Êó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤Ïü¥½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÉÂ±¡¤òü¥¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×ÁÏÀß¼Ô µÈ²¬½¨¿Í °å»Õ
¡ÖÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿ÍýÁÛ¤ÎÉÂ±¡¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Î°åÎÅ³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¹ñºÝ°åÎÅNGO¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢µÈ²¬½¨¿Í°å»Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¶á¹Ù¤Ë¿·¤¿¤Ê¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀßÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³«±¡¤ò10·îËö¤Ë¹µ¤¨¡¢¸½ÃÏ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°·Á¤Ç¿ÊÄ½Êó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÊÄ½ÀâÌÀ
¡ÖPICU¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤À¤¤¤Ö¹©»öÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¥Ù¥Ã¥É5¾²¤¬Æþ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É°åÎÅ´Ä¶¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Äã½êÆÀ¹ñ¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬Ìó20%¤Ç¡¢Ìó80%¤Î¹â½êÆÀ¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÄã¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¡ÖÀ¸Â¸Î¨¤Î³Êº¹¡×¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤áÉÂ±¡¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ²¬°å»Õ¤Ïü¥½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÂ±¡ü¥¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×ÁÏÀß¼Ô µÈ²¬½¨¿Í °å»Õ
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤ò¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÀÅ©¤Ö¤é²¼¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¸¡ºº¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¹Ô¤¯¤È¤¤â¤½¤Î¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤±¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢µÈ²¬°å»Õ¤ÏÄã½êÆÀ¹ñ¤Ç¤Ï·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¿¤á5Ç¯ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤â¡¢¿Æ¤¬¡¢1¡Á2Ç¯ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âü¥»Ò¤É¤â¤¬Íè¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÂ±¡¤¬É¬Í×ü¥¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×ÁÏÀß¼Ô µÈ²¬½¨¿Í °å»Õ
¡Ö1Ç¯2Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Íè¤¿¤È¤¤Ï¤â¤¦¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤â¤·¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤éÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¿Æ¤Ê¤ó¤«¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¤¢¤½¤³¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢µÈ²¬°å»Õ¤Ï²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ä·ÐºÑÅª»Ù±ç¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÂ±¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤,
Ë¡Í×,
ºßÂð°åÎÅ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö,
²ð¸î