不二家のハロウィン♡個包装で遊べる限定お菓子でパーティーを盛り上げよう

今年のハロウィンは、不二家のロングセラーブランドから登場する限定お菓子で決まり♪「ばらまけ！ハロウィン」をテーマに、個包装で遊べる仕掛けや可愛いデザインが盛り込まれた特別商品が勢ぞろいします。大人も子どもも一緒に楽しめるアソート菓子や、手土産にもぴったりなギフト商品まで豊富にラインアップ。配るだけで盛り上がる、不二家のハロウィン限定スイーツをご紹介します。

個包装で遊べる！不二家の限定お菓子

「ハロウィンポップキャンディ袋」はグレープ、オレンジ、アップルの3種アソート。何色が何味かを当てながら楽しめます。

全17本入りで個包装には仮装したペコちゃんやポコちゃんがデザインされており、価格はオープンプライス。

「ハロウィンカントリーマアム（バニラ＆パンプキンタルト）」は定番のバニラと、かぼちゃの甘みを活かしたパンプキンタルトの2種入り。17枚（バニラ10枚、パンプキンタルト7枚）でオープンプライス。

「ハロウィンホームパイ（バター＆パンプキンラテ）」はバター20枚とパンプキンラテ12枚の32枚入り（10包+6包）。個包装には楽しいゲームがプリントされており、みんなでワイワイ楽しめます。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

見た目も可愛い♡限定チョコレート

「ハロウィンブラックハートチョコレート袋」はブラックビスケットを使ったザクザク食感が魅力。17枚入り、個包装には絵探しゲーム付きでワクワク感たっぷりです。

さらに、サンリオキャラクターが大集合する「ハロウィンサンリオキャラクターズチョコレート」は、ハローキティやクロミなどの人気キャラクターが棒付きチョコになったアソート。

6本入りで、パッケージを切り取るとお面としても遊べます。

ギフトや手土産におすすめの限定品

「ペコちゃんハロウィンミニバッグ」は、ハロウィン限定デザインのカントリーマアム（バニラ2枚）とミルキー7粒の詰め合わせ。取っ手付きBOXで税込340円。

「おかし巾着（ペコちゃん75thデザイン）」は、ミルキー7粒、カントリーマアム2枚、ホームパイ4枚（2包）が入った巾着セット。税込900円で、食べ終わった後は小物入れとして使えるのも嬉しいポイントです。

不二家のハロウィンで笑顔をシェア♪

今年の不二家のハロウィン商品は、配って遊べる工夫がたっぷり♡

限定フレーバーのクッキーやパイ、個包装で楽しめるキャンディやチョコレート、さらに手土産にぴったりのギフト商品まで、多彩なラインアップが揃いました。

大人も子どもも一緒に楽しめる仕掛けが盛り込まれた限定お菓子で、パーティーをもっと華やかにしませんか？不二家のハロウィンスイーツで、思い出に残るひとときを演出しましょう♪