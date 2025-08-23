お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。「抱かれてもいいと思った」アーティストを明かした。

この日スタジオには、3月末をもって解散したKAT―TUNの亀梨和也が登場。亀梨にゆかりのある芸能人たちから「質問とメッセージ」が寄せられる中、日本テレビ「Going！Sports＆News」で15年以上共演した上田もVTR出演。

上田は、これまでの共演の中で特に印象深かった出来事として、2012年ロンドンオリンピックでの取材を振り返る。「ロンドンに3週間行ってたんですけど、閉会式が終わって帰国する飛行機に乗ったら、CAさんから“こちら亀梨さんからのお預かりものです”って言われて。“上田さん、3週間お疲れ様でした”って、お菓子をくれたんですよ」と語った。

亀梨の粋な計らいに「飛行機に乗ったら届くようにしてるのよ。マジ抱かれてもいいと思ったもんね」と真剣な表情。スタジオが笑いに包まれる中、「あれ、どういうやり方でやってるのか、CAさんにお願いしてたのか航空会社でお願いしてたのか。あいついまだにやり方を俺に教えないんだよ。誰かにやってあげようと思ったのに！」と不満も口にし、再び笑いを誘った。