「接客業の人には何してもいい」と思ってる人が多すぎ！デパ地下の販売員が明かす“投げられたゴミ”の悲しい真実【作者に聞く】
デパートやスーパーの試食販売。子どもは興味津々でも、「食べたら買わなければいけない」と思う親は少なくない。そんな試食販売の現場を描いた、タジマオオカさん(@pu92yu)の実録漫画『試食漫画』を紹介する。試食した後の親が投げかけた「気持ち悪い！」という失礼な言葉の裏には、一体何があったのだろうか…？
■「買わなくてもいいから食べてほしい」販売員の願いと客の葛藤
コロナ禍以前は当たり前だった試食販売。しかし、「試食したら買わなければならない」という思いから、試食コーナーを敬遠する人も多い。試食販売員としては、新製品の味を知ってもらうことが仕事のため、「買わなくてもいいから、とにかく試してほしい」というのが本音だ。
ある日、試食コーナーで、子どもが「試食したい！」と親の手を引っ張っていた。販売員は、アレルギーの可能性もあるため、子どもに直接試食品を渡すことはできない。ルール上、保護者に直接手渡す必要がある。しかし、親は試食ブースに近づこうとせず、「もらってきなさい」と子どもに指示するばかりだった。
タジマオオカさんは、試食を勧める側として「とにかく味を見てほしいので、買う買わない関係なく、多くの方に試していただきたいです。ただ、やはり『買わなきゃ』と思ってしまいますよね…。お客様に負担をおかけしないよう、工夫してお渡ししたいと思っています」と客の気持ちに寄り添う。
