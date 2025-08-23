J２最新順位表に「大混戦だな」。２位から５位まで勝点３差。「水戸がここへきて足踏み」「仙台-千葉は大注目」の声
Jリーグは８月23日、J２第27節の８試合を各地で開催した。
首位に立つ水戸は鳥栖と対戦。１−１で迎えた88分に大森渚生の得点で勝ち越したが、90＋７分に失点。２−２のドローに持ち込まれた。
大宮は熊本を１−０でくだし、いわきは大分に４−０で完勝。磐田は富山に２−０で勝点３を掴んだ。
試合後にJリーグの公式Xが、J２の最新順位表（８月23日時点）を公開。首位は変わらず水戸で、２位の千葉が４ポイント差で猛追。２位から５位は勝点３差の混戦模様だ。
このランキングに、「明日の仙台-千葉は大注目だな」「ジェフとらえてはいるな」「いわきFC 12位！」「水戸がここへきて足踏み」「大混戦だな」といった声があがっている。
なお、J２第27節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月23日開催分
秋田 １−２ 今治
いわき ４−０ 大分
甲府 １−２ 札幌
大宮 １−０ 熊本
藤枝 ４−１ 愛媛
徳島 １−０ 山形
鳥栖 ２−２ 水戸
磐田 ２−０ 富山
▼８月24日開催分
長崎 18:00 山口
仙台 19:00 千葉
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】２位から５位は勝点３差。J２最新順位表（８月23日時点）
