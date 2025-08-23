プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が23日、自身初の写真集『MARIN』の発売記念会見に登場。自ら撮影地として選んだという、台湾でのエピソードを明かしました。

写真集の撮影地を決めるにあたり、“夏生まれで名前も『まりん』なので、夏らしいシチュエーションにしたい”との思いがあったという本田さん。そこでリゾートの雰囲気がある台湾の都市、台中と高雄を自ら選び、2泊3日で撮影が行われました。

台湾について本田さんは「アイスショーや試合で5回くらい訪れていて、すごく思い入れもある」といい、「何より小籠包（ショウロンポウ）がすごくおいしかったのをずっと覚えていたので、“絶対に行きたいです”ってお話しして、小籠包カットを追加していただきました。そうしたら食べられるんじゃないかな？って思って。（台湾に決めた理由は）小籠包です」と明かしました。

撮影に向けての体作りについて聞かれると、「普段からボディーメイク、筋トレとかは続けているんですけど、撮影の3週間ぐらい前から外食は行かないように自分で作ることを心がけたりとか、腹筋を1日300回を目標にしてひたすらやっていました。特におなかの筋肉は力をいれたかなと思います」と回答。

トレーニングは自宅で行っていたといい、「シックスパックというよりは、縦にラインが入った腹筋にすごく憧れている。ちょっとムキムキな写真もあるので注目してください」とアピールしました。

そんな中、台湾では楽しみにしていた小籠包を堪能したそうで「小籠包が初日の夜、おいしすぎて。本当に40個ぐらい食べちゃったんですね。なのでどこかからは“小籠包ボディー”になってます」と笑顔を見せました。