U-15日本代表はクロアチア遠征組と異なる20名でウェールズ遠征へ。10番FW八色隼人(名古屋U-18)は「ここからが勝負」「何回も、何回も、ゴールにチャレンジする」
2010年生まれ以降の選手で構成されたU-15日本代表が8月23日から9月2日までウェールズ遠征を行い、「The Gary Speed Tournament」でU-15ウェールズ代表、U-15北アイルランド代表、U-15ジブラルタル代表とそれぞれ対戦する。
23日には、千葉県内で直前練習を行った。前日、日本クラブユース選手権(U-15)準々決勝に出場していたDF進藤新大(柏U-15)とDF遠山越(柏U-15)はトレーニング後の合流となったが、同じく準々決勝出場のGK小畑颯亮(G大阪ジュニアユース)、DF渡部直宏(東京Vジュニアユース)、MF樋口健志(G大阪ジュニアユース)、決勝進出した神戸U-15のMF花元誉絆を含む残りの18選手が参加。疲労を考慮され、一部メニューのみの選手もいたが、出発前にGKを含めた8対8などで約1時間汗を流した。
今回のウェールズ遠征メンバーは5月のクロアチア遠征メンバーと全て異なる20名。U-15世代のより多くの選手に刺激を与えるような機会が設けられている。平田礼次監督は、活動開始前に「チームとしてのプレー目標と、個人のプレー目標を一応シンプルなものを出して、同時に活動のテーマとしてはクロアチアの選手たちにも言ったんですけど、『自分で自分を成長させる』っていうことと、代表としての『難しいことに対しても適応していく』っていうことは求めたかなと思います」。選手たちは活動初日から指揮官も評価するような動きを見せていた。
2010年早生まれで、10番を背負うFW八色隼人(名古屋U-18)は8対8のメニューでターンからのシュートを狙うなど、FW城秀人(FC東京U-18)とともに一際強いゴールへの姿勢を見せていた。
「シュートで終わるっていうのは、日頃のトレーニングからも意識しているんで、打たないと何も起こらないんで、打って終わるっていうのは頭に入れています」。八色はクロアチア遠征メンバーに選ばれ、合流したものの、怪我で出発前に離脱。それだけに、今回のウェールズ遠征に懸ける思いは強い。
「今回、またウェールズ遠征でチャンスもらったんで、ここで結果残して09世代だったり、もっと上の代表に選ばれていくっていうことを今大会でやるべきことだと思うんで、そこに対しては強い気持ちを持っています」
また、八色が強調していたのは、「選ばれて終わりじゃなくて、ここからが勝負だと思っています」ということ。それだけに、ウェールズでは「苦しい時間帯も多くあると思うんですが、自分が点決めて、チームを勝たすっていうことを実現できるように頑張りたいと思っています。(求めるのは、)結果ですね。今回はマジで結果残しに来てるっていうことを1番強く思っているんで、シュート外しても、何回も、何回もゴールにチャレンジするっていうのは、ブレずにやっていきたいと思ってます」と誓っていた。
八色は中学3年生だった昨年から名古屋U-18に加わり、Bチームのプリンスリーグ東海に出場。今年はAチームのプレミアリーグWESTや日本クラブユース選手権(U-18)大会で出場機会を増やしている。
特に、プレミアリーグWESTで16得点と量産中の先輩FW大西利都(U-18日本代表)を見て学習。「(大西は)ボール持ってからっていうより、ボール来る前の駆け引きでもう勝負ついてるなっていうのはあります。ほんとにプレーを見て学んでいますし、憧れの選手でもあり、ライバルでもあるんで、いい選手が近くにいるっていう環境でできているのはいいことだと思うんで、学べるものは学んでいきたいなと思っています」。また、兄で10番のMF八色真人がボールを持った際には動き出すことを常に意識。現時点ではなかなか所属チームで結果を残すことができていないが、今回のウェールズ遠征を進化のきっかけにする意気込みだ。
U-15世代からはすでにMF三井寺眞(FC FUORICLASSE SENDAI)やDF竹内悠三(名古屋U-15)が1歳年上のU-16日本代表入り。八色と同じ高校1年生ではMF長南開史(柏U-18)やMF和田武士(浦和ユース)がU-17日本代表入りを果たしている。「ここからが勝負」という八色に満足感は、ない。日本の10番を背負って臨むウェールズの戦いで「自分で自分を成長させる」ことと「難しいことに対しても適応すること」を表現し、上の世代の代表チームに個人昇格する。
(取材・文 吉田太郎)
