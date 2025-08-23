【中日】守護神の３連投解禁　井上一樹監督「温存とか言ってる場合ではない」　足つり交代の上林誠知には「塩なめておけ」

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―５中日（２３日・マツダスタジアム）

中日が３連勝で４位に浮上し、３位と２・５ゲーム差とした。初回に２点を先制し、高橋宏が８回５安打２失点で６勝目。松山がリーグ最多タイの３４セーブ目を挙げた。

以下は井上一樹監督の試合後の主な一問一答

―初回の２点で優位に

「そうやね。（高橋）宏斗も気合が入っていたので。その中で援護点が入ったので」

―高橋宏は８回まで投げた

「きのう延長で（中継ぎを）つぎ込んだし、宏斗も前回は９０球くらいだったし、『きょうは長めに投げろよ』と言っていたので。８回までは二重丸でしょう」

―９回は松山

「もう１点取って、本当は違う投手でいきたかったんだけど。セーブシチュエーションなら、もちろん晋也で」

―連投になったが

「まあ、残り３０試合くらいか。一応、俺らのなかで公言はしないけど、３連投も解除しようかって。温存とか言っている場合じゃないし、勝ちを取りにいって。松山もタイトルも欲しいだろうし、きょうも１０球くらいか（９球）。きょう２５球とかだったら、やめておくけど」

―上林が７回から交代

「突然、代わっちゃったな。隠すつもりはないけど、きのうのミッキー（田中）、きょうの上林。汗をかくと、足がつっちゃう。（塩分を取るために）ずっと塩なめとけって（笑い）。痛めたわけではなくて、つった感じなので」

―代わって大島が出場

「打席がすぐに回ってくることも考えて洋平で」

―大島の右翼は１３年ぶり

「１３年ぶり？本当に？ まあ、それなりにレフトやセンターで球を受けてたら、捕れんことないやろ」

―３連勝で波に乗りたい

「チームもだし、あしたは（金丸）夢斗か。チームにとっても、若手投手にとっても大事な試合。今の波に乗っていってほしい」