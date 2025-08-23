¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦Cvs¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡Û(¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C 0-2(Á°È¾0-2)¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥È]¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó(35Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã(45Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[¥Þ]¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹(71Ê¬)
[¥È]¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó(34Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í(68Ê¬)¡¢¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó(71Ê¬)¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í(81Ê¬)
