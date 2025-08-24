[8.23 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 43 B. Ogbus

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 34 M. Röhl

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

FW 22 C. Irié

監督

ユリアン・シュスター

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 31 ケベン・シュロッターベック

MF 4 アンノア・マッセンゴ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 19 R. Fellhauer

MF 27 マリウス・ボルフ

FW 17 クリスティヤン・ヤキッチ

FW 26 エリアス・サード

FW 36 M. Kömür

控え

GK 22 N. Labrović

DF 3 マッズ・ペデルセン

DF 16 セドリック・ツェジガー

DF 40 ノアカイ・バンクス

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 10 アルネ・マイアー

FW 15 スティーヴ・ムニエ

FW 21 フィリップ・ティーツ

FW 29 キリアヌ ドング

監督

ヴァーグナーサンドロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります