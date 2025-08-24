フライブルクvsアウクスブルク スタメン発表
[8.23 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 B. Ogbus
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 C. Irié
監督
ユリアン・シュスター
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 4 アンノア・マッセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 R. Fellhauer
MF 27 マリウス・ボルフ
FW 17 クリスティヤン・ヤキッチ
FW 26 エリアス・サード
FW 36 M. Kömür
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
FW 15 スティーヴ・ムニエ
FW 21 フィリップ・ティーツ
FW 29 キリアヌ ドング
監督
ヴァーグナーサンドロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります