フランクフルトvsブレーメン スタメン発表
[8.23 ブンデスリーガ第1節](コメルツバンク・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン=マテオ バオヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 29 ニール・エンクンク
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[ブレーメン]
先発
GK 30 長田澪
DF 4 ニクラス・シュタルク
DF 22 フリアン・マラティーニ
DF 27 フェリックス・アグ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 7 サムエル・ムバングラ
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 11 ユスティン・エンジンマー
MF 14 セネ・ライネン
MF 20 ロマーノ・シュミット
FW 17 マルコ・グリュル
控え
GK 25 マルクス・コルケ
DF 31 K. Coulibaly
DF 33 M. Schmetgens
MF 21 イサク・ハンセン・アーロン
MF 24 P. Čović
MF 28 スケリー・アルヴェロ
MF 34 W. Adeh
FW 9 ケケ・トップ
FW 35 レオン・オピッツ
監督
Horst Steffen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります